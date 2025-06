Docce per elefanti, ghiaccioli per orsi e lontre per combattere i 39 gradi

I guardiani dello zoo di Berlino hanno fatto fare una doccia rinfrescante agli animali per farli stare meglio vista l’ondata di caldo estremo che ha colpito tutta l’Europa, compresa la Germania. L’elefantessa Pang Pha e sua figlia Anchali si sono divertite con l’acqua. Tre fratelli orsi hanno mangiato un secchiello di frutta congelata a testa, mentre due lontre hanno ricevuto dei piccoli blocchi di ghiaccio con dentro pesci e topi. Nel sud del Paese le temperature sono arrivate fino a 35 gradi, con un ulteriore aumento previsto nei prossimi, fino a raggiungere i 39 gradi. Alcune città e regioni tedesche hanno imposto limiti alla quantità di acqua che può essere prelevata da fiumi e laghi.

