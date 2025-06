A mettere in difficolta i cetacei la siccità legata al fenomeno La Niña

Decine di delfini rosa sono stati salvati in Bolivia dopo essere rimasti intrappolate in lagune isolate e scollegate dal fiume Rio Grande. Ventisette i cetacei soccorsi con successo dalle squadre di specialisti del Museo di Storia Naturale Noel Kempff Mercado. L’operazione, durata diversi giorni, si è svolta nel comune di San Pedro tra il 21 e il 25 giugno, secondo quanto riferito dalle autorità. I delfini rosa, conosciuti come ‘boto’ e che vivono i acque dolci, erano rimasti incagliati a causa del fenomeno La Niña, che può causare siccità, soprattutto nella regione orientale, a causa della diminuzione delle precipitazioni.

