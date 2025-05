Il numero è diminuito a Città del Messico a causa dell'urbanizzazione

Due falene grandi quanto una mano, con le ali decorate da motivi marroni e rosa salvate in Messico. La coppia di falene “quattro specchi”, come sono popolarmente conosciute nel Paese, o scientificamente Rothschildia orizaba, sono la prova che gli sforzi del Museo di Storia Naturale e Cultura Ambientale di Città del Messico per salvare circa 2.600 bozzoli recuperati da un terreno abbandonato sono stati ripagati. Il numero è diminuito a Città del Messico a causa dell’urbanizzazione. Gli Aztechi le chiamavano “farfalle dei coltelli di ossidiana”, Itzpapalotl, secondo María Eugenia Díaz Batres, biologa che si occupa degli insetti da quasi sessant’anni.

