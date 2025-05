Un passante ha chiamato la polizia temendo che potesse essere investito da un'auto

Inseguire un canguro in libertà sta diventando parte importante del lavoro della polizia in una città del sud-ovest del Colorado, Durango. Irwin, un canguro domestico, non è stato difficile da catturare quando è scappato lo scorso autunno. Ancora piuttosto giovane all’epoca, era saltato in una borsa simile al marsupio di una mamma canguro. Lunedì 19 maggio 2025, però, Irwin è scappato di nuovo. Un passante ha chiamato la polizia temendo che potesse essere investito da un’auto.

I canguri sono tra gli animali più insoliti, ma legali, da tenere in Colorado. Irwin è stato riportato a casa dalla sua famiglia nel centro di Durango. Non è chiaro come Irwin sia riuscito a scappare, ma questo animale domestico di 2 anni sarà sempre più difficile da catturare. All’età di 4 o 5 anni, i canguri possono diventare più alti della maggior parte degli uomini e pesare 90 chilogrammi. Possono saltare molto più velocemente di una persona che corre e dare calci molto potenti.

