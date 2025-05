I costumi erano stati disegnati per assomigliare agli abiti indossati dalle celebrità il 5 maggio al gala di beneficenza

Lunedì sera, 19 maggio 2025, si è tenuto il Pet Gala di New York. Secondo ABC i cani indossavano costumi appositamente realizzati. I costumi erano stati disegnati per assomigliare agli abiti indossati dalle celebrità il 5 maggio al gala di beneficenza del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.

Secondo ABC, il ricavato del Pet Gala è stato devoluto al Museum of the Dog dell’American Kennel Club di New York. NO US

