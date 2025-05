L'eccezionale nascita nel parco di Whipsnade, nel Regno Unito

(LaPresse) Nello zoo di Whipsnade nel Bedfordshire, nel Regno Unito, è nato un pulcino di pinguino saltaroccia settentrionale, specie a rischio estinzione. Soprannominato Noisy per il suo continuo cinguettio, il pulcino riceve cure 24 ore su 24, tra cui tre poppate al giorno di un ‘milkshake’ di pesce. I pinguini saltaroccia settentrionali hanno una popolazione selvatica che è diminuita di oltre il 57% negli ultimi trent’anni. Lo zoo di Whipsnade è uno dei soli sette zoo in Europa che si prendono cura di questa specie rara, nell’ambito di un importante programma internazionale di riproduzione. EDITORIAL USE ONLY/NO REUSE WITHOUT PERMISSION WHIPSNADE ZOO HANDOUT – EDITORIAL USE ONLY/NO REUSE WITHOUT PERMISSION

