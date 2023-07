Un gruppo di cuccioli di pinguino di Humboldt ha fatto il bagno allo ZSL London Zoo dopo la schiusa tra i mesi di aprile e maggio. Gli 11 pulcini, chiamati Kermit, Ron Burgundy, Stella, Piggy, Ernest, Cricket, Tiki, Ping, Pong, Sean e Karen, hanno sguazzato nella piscina di addestramento dello zoo senza aver bisogno di aiuti per il galleggiamento. Hanno trascorso le prime settimane dopo la schiusa tenuti al caldo e nutriti nelle loro cassette nido. Dopo aver perso le loro piume più morbide, sono dunque in grado di fare il bagno grazie alle loro piume impermeabili più resistenti all’acqua. I pinguini di Humboldt sono originari del Perù e del Cile e hanno una naturale capacità di nuotare, con gli adulti in grado di raggiungere una velocità massima di 30 miglia all’ora in acqua. Gli 11 piccoli si uniranno alla colonia dello zoo di altri 76 pinguini di Humboldt una volta raggiunta la piena forza.

