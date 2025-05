E' una femmina e si chiama Violeta: è stata trasportata nel giardino zoologico l'8 maggio

Una scimmia ragno neonata è stata presa in cura allo zoo di Oakland dopo essere stata abbandonata durante un’operazione antidroga. I responsabili dello zoo riferiscono che la femmina, ora chiamata Violeta, è stata trasportata nel giardino zoologico l’8 maggio dopo che il dipartimento dello sceriffo della contea di Solano ha eseguito un mandato di perquisizione a Vallejo, in California. Durante la visita è stato stabilito che gode di buona salute e che ha circa 18 mesi. Una volta che Violeta si sarà completamente ripresa, i responsabili dello zoo collaboreranno con lo Stato e con la Wildlife Confiscation Network per trovarle una casa. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura classifica le scimmie ragno come specie in pericolo e vicine all’estinzione. Ciò è dovuto alla perdita dell’habitat, alla caccia e al commercio di animali esotici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata