Un centro di riabilitazione per animali selvatici ha pubblicato lunedì un video che mostra due giovani tigri liberate nella natura selvaggia dell‘Estremo Oriente russo. I due esemplari, un maschio e una femmina, sono stati catturati nei pressi di alcuni insediamenti diversi mesi fa. Probabilmente hanno perso la madre, visto che i cuccioli devono ancora essere sotto la supervisione della madre e imparare a cacciare gli animali selvatici nella foresta, ha spiegato il Tiger Center in un post sui social media. Dopo aver trascorso del tempo nel centro, hanno ripreso peso, hanno dimostrato eccellenti capacità di caccia e un atteggiamento più cauto nei confronti degli esseri umani. Le tigri sono state liberate in una regione remota dove potranno iniziare una vita indipendente senza cure materne.

