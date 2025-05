Durante la scossa avevano fatto un 'cerchio di allerta' per proteggere i cuccioli

Gli elefanti di San Diego, visti in un video del mese scorso mentre formavano un cerchio per proteggere i cuccioli durante un recente terremoto, stanno ora vivendo momenti più rilassati. Lo Zoo Safari Park di San Diego ha pubblicato un video degli elefanti africani che si divertono in acqua, alcuni addirittura completamente immersi. Lo zoo riferisce che il bagno è durato circa 35 minuti. Dopo una buona nuotata, gli elefanti si rotolano subito nella polvere, quasi come una sorta di ‘scrub’. Lo zoo afferma che è parte della loro routine di cura e manutenzione della pelle.

Quando il terremoto ha colpito l’area di San Diego il 14 aprile, il branco ha circondato i piccoli per proteggerli. Lo zoo spiega che si tratta di un “cerchio d’allerta”, una strategia per difendere i cuccioli e tutto il branco da potenziali minacce. Gli esperti aggiungono che gli elefanti riescono a percepire i suoni anche attraverso le zampe.

