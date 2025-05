La specie è considerata a rischio

Le strane abitudini riproduttive di una grande lumaca carnivora della Nuova Zelanda erano un tempo avvolte nel mistero. Ora è stato catturato per la prima volta il filmato della lumaca che depone un uovo dal collo: lo ha reso noto mercoledì l’agenzia di conservazione del Paese. Quello che sembra un minuscolo uovo di gallina emerge da un’apertura sotto la testa della lumaca Powelliphanta augusta, una specie minacciata endemica della Nuova Zelanda. Il video è stato girato in una struttura sulla costa occidentale dell’Isola del Sud, dove i ranger della conservazione che tentano di salvare la specie dall’estinzione si prendono cura di una popolazione di lumache in contenitori refrigerati da quasi 20 anni.

