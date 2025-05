Il 3 maggio la gara in New Mexico: 70 squadre per 10 chilometri di corsa

Tornano in voga in New Mexico le gare con gli asini da soma. Le gare con i ‘burros’, termine che indica gli asini e i loro cugini selvatici, onorano la storia del Vecchio West e si basano su una delicata collaborazione tra corridore e animale da trasporto.

Come funzionano le gare con gli asini

Gli animali devono portare una sella, un piccone, una padella e una pala, in omaggio a un’epoca passata e alla corsa leggendaria dei cercatori d’oro verso l’ufficio per registrare i diritti di proprietà, sempre accompagnati dal loro animale da soma.

Circa 70 squadre hanno messo alla prova le proprie abilità sabato 3 maggio, durante una gara che si snodava attraverso la storica cittadina mineraria di Cerrillos, nel nord del New Mexico. I corridori guidavano i burros con una corda lungo percorsi di 10 chilometri e 5 chilometri su strade sterrate e sentieri desertici. Le gare di burros più ambiziose in Colorado possono estendersi fino a quasi 48 chilometri.

