Una telecamera sensibile alla luce ha ripreso il momento in cui il piccolo è venuto al mondo

Un cucciolo di elefante asiatico è nato in questo weekend di Pasqua allo zoo di Zurigo, in Svizzera. Una telecamera sensibile alla luce ha ripreso il parto prima dell’alba di sabato e i primi passi incerti del piccolo all’interno del Kaeng Krachan Elephant Park. A dare alla luce il cucciolo è stata mamma Farha. Secondo quanto riferiscono dal parco, il piccolo avrà un nome che inizierà con la lettera Z.

L’elefante asiatico, o Elephas maximus, è una specie in grave pericolo di estinzione con circa 50.000 esemplari stimati in natura, e il loro numero è in calo Ora lo zoo ospita sei pachidermi: quattro femmine, tra cui la madre Farha, il maschio Thai, padre del piccolo, e il nuovo arrivato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata