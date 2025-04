Giochi di intelletto per gli esemplari, con succulenti premi in cibo

La Pasqua è arrivata in anticipo allo zoo di Whipsnade, in Inghilterra, dove i guardiani hanno offerto agli animali alcuni cibi particolari, sfidandoli a dei giochi di intelletto per raggiungere i premi succulenti. La colonia di pinguini di Magellano europei, una specie in via di estinzione, ha cercato il pesce nascosto tra le uova di cartone colorate. I sette lemuri dalla coda ad anelli, anche questi a rischio estinzione, nel frattempo, erano impegnati a smistare le mangiatoie a forma di coniglio contenenti la loro colazione preferita a base di mais dolce, mentre cinque furetti giocavano con un cesto pieno di uova decorate. Lo zoo di Whipsnade fa parte della Zoological Society of London (ZSL), un ente di beneficenza per la conservazione della natura che lavora per ripristinare la fauna selvatica nel Regno Unito e in tutto il mondo.

