(LaPresse) – Un trio di rari cuccioli di leone nordafricano è nato nello zoo inglese di Whipsnade. La cucciolata è nata il 25 novembre dalla leonessa Winta, di tre anni, e da papà Malik, di tre anni. Un filmato recentemente girato dall’interno del loro recinto mostra la madre che allatta il trio. I cuccioli sono stati anche visti dormire – uno dei loro principali passatempi nelle prime settimane di vita – mentre la madre li coccolava e li puliva delicatamente.

