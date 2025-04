Si tratta di una delle specie considerate in via di estinzione

Tre piccoli draghi di Komodo sono venuti alla luce all’Australia zoo del Queensland. Il parco australiano ha accoppiato due dei suoi draghi di Komodo di otto anni e dopo 214 giorni è nato il primo cucciolo. Lo zoo dice che i piccoli sono ora attentamente monitorati e accuditi 24 ore su 24. I draghi di Komodo sono la più grande specie di lucertole al mondo e l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) li ha inseriti nella lista delle specie in via di estinzione. Sono originari di sole cinque isole nel sud-est dell’Indonesia.

