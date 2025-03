(LaPresse) Il Bioparco di Roma ha dato il benvenuto all’ultimo ospite dello zoo: Frosy, un cucciolo di cammello battriano maschio, nato alla fine di febbraio. Il centro ha dichiarato che il piccolo esemplare gode di ottima salute e sta vicino alla madre Rebecca, alla nonna Enza e alla zia Pasqualina. “Questa famiglia allargata riflette la naturale struttura sociale di questi animali, che vivono in gruppi matrilineari e si impegnano in frequenti interazioni di gioco”, ha dichiarato Paola Palanza, presidente della Fondazione Bioparco ed etologa. Secondo quanto riportato dall’ufficio stampa del Bioparco, i cammelli bactriani sono originari dei deserti e delle steppe dell’Asia centrale e possono sopportare temperature estreme, da -29°C (-20°F) in inverno a 38°C (100°F) in estate. Hanno sviluppato adattamenti come uno spesso mantello invernale, narici sigillate per proteggersi dalle tempeste di sabbia e la capacità di sopravvivere per giorni senza acqua, bevendo anche acqua salmastra quando necessario. Contrariamente a quanto si crede, le loro gobbe non immagazzinano acqua ma grasso, che viene metabolizzato in energia e idratazione durante la carenza di cibo.

