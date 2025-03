Un’associazione animalista ha aiutato a salvare e curare un orso gravemente maltrattato in Pakistan, dopo che il governo lo aveva sottratto alla cattività illegale. L’animale è stato confiscato dalle autorità nel distretto di Sarghoda, nel Punjab, dove era stato usato come orso da richiamo, una pratica illegale in cui gli orsi sono costretti a combattere contro cani addestrati per divertimento. L’orso, chiamato “Rocky” dalla squadra di soccorso, aveva partecipato ad almeno 35 combattimenti e presentava diverse ferite alla testa e non aveva denti. Il team di FOUR PAWS ha curato le sue ferite, ha rimosso catene e anelli dal suo corpo e formulerà per lui una dieta speciale per adattarlo ai denti mancanti. È il terzo orso salvato nell’ultimo anno e sarà trasferito nel Centro di soccorso e riabilitazione dell’IWMB a Islamabad.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata