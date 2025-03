La pantera della Florida, una specie in pericolo di estinzione, è l’ultima specie di grande felino sopravvissuta sulla costa orientale degli Stati Uniti. Gli esperti stimano che solo 120-230 pantere sopravvivano nell’angolo sud-occidentale dello Stato.

Nel 2024 sono stati registrati 36 decessi di pantere dalle autorità statali per la fauna selvatica, il numero più alto dal 2016. La maggior parte di queste morti è dovuta a collisioni con veicoli, incluso uno che è stato colpito da un treno, secondo le statistiche statali. Poiché la popolazione della Florida continua a crescere tra le più rapide degli Stati Uniti, gli ecologi affermano che ciò sta mettendo ulteriore stress su un habitat già in via di riduzione per la pantera della Florida.

La pantera della Florida, simile (ma più piccola) al puma occidentale o al leone di montagna, una volta vagava su un ampio tratto del sud-est degli Stati Uniti. La caccia e la perdita di habitat hanno decimato il numero di esemplari esistenti e li hanno confinati in uno spazio sempre più ridotto.

