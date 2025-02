Il rinoceronte più vecchio degli Stati Uniti è morto allo zoo di Knoxville, nel Tennessee. Dolly aveva 56 anni. In un post pubblicato sui social media, lo zoo di Knoxville ha dichiarato che Dolly è stata sottoposta a eutanasia dopo che la sua mobilità era diminuita significativamente negli ultimi giorni, nonostante avesse ricevuto da tempo cure mediche per la vecchiaia. La decisione è stata presa dal team veterinario di Dolly con l’aiuto di specialisti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università del Tennessee. Il direttore della struttura ha raccontato che è stato un momento emozionante e difficile per lo staff e i visitatori.

