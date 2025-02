A partire da oggi, i visitatori dello zoo di Los Angeles avranno la possibilità di osservare gli animali noti come grifoni del Capo, una particolare specie di uccello tipica dell’Africa meridionale, come in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Angola e Mozambico.

I grifoni del Capo, che sono alti circa un metro e hanno un’apertura alare che può raggiungere i 2,6 metri, eliminano le carcasse che potrebbero portare malattie come la rabbia, il botulismo o l’antrace.

