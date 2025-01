Un alce, rimasto intrappolato nel ghiaccio di un lago nelle Adirondack Mountains, è stato salvato dai funzionari del Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato di New York. L’animale è caduto in acqua intorno alle 11 di giovedì, a circa 60 metri dalla riva del lago Abanakee, vicino alla città di Indian Lake. “Non c’è un manuale di addestramento per tirare fuori le alci dal ghiaccio”, ha commentato ironicamente l’ufficiale della polizia ambientale, il tenente Robert Higgins.

