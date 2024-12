Lo zoo di Barcellona piange la morte di Yoyo, il suo elefante più anziano morto all’età di 54 anni. L’animale era stato salvato nel 2009 da un parco safari della Catalogna ed era stato trasferito nel parco zoologico che si trova nel parco della Cittadella dove ha vissuto insieme ad altri due esemplari: Susi e Bully, anche loro salvati da altri zoo.

Secondo i guardiani dello zoo, l’età esatta di Yoyo era sconosciuta, ma si ritiene che avesse almeno 54 anni, 15 anni in più, dicono, rispetto alla durata media della vita di un elefante che vive in cattività.

“La vita media di un elefante che vive in uno zoo è di circa 39-40 anni”, ha dichiarato Antoni Alarcon, direttore dello zoo di Barcellona secondo cui Yoyo aveva ufficialmente aveva 54 anni ma è molto probabile che potesse avere quattro o cinque anni in più. Secondo lo zoo, in base agli archivi esistenti, Yoyo era l’elefante più vecchio del mondo tra quelli che vivono in cattività.

