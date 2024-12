Il bioparco di Temaikèn, a Buenos Aires, si sta impegnando per salvaguardare i pudu, una rara specie animale. Le immagini mostrano Lenga: un cucciolo nato il 6 novembre scorso nel giardino zoologico argentino. Gli specialisti stanno monitorando la salute del piccolo che quando è venuto al mondo pesava meno di 600 grammi. “Il pudu è una specie poco studiata, poco conosciuta e misteriosa. È difficile da comprendere a fondo ed è per questo che questa nascita è particolarmente importante. Non solo stiamo lavorando alla riproduzione di una specie a rischio, una priorità di conservazione per la Patagonia argentina, ma stiamo anche generando informazioni preziose sulla biologia riproduttiva della specie, aiutandoci a comprendere meglio le diverse caratteristiche di questi cervi patagonici“, ha spiegato Cristian Gillet, direttore della fauna selvatica della Fondazione Temaikèn.

