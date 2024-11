Un agente del controllo animali ha sparato e ucciso un cane domestico in una città del Massachusetts dopo averlo scambiato per un coyote. Secondo la polizia si è trattato di un “triste malinteso”.

Il colpo fatale è partito martedì dopo che la polizia aveva ricevuto una segnalazione di un coyote nel giardino di una residenza: l’agente del controllo animali è entrato nel bosco per cercare il coyote e ha individuato quello che credeva fosse l’animale in una posizione minacciosa, sparandogli. Successivamente, l’agente ha esaminato meglio l’animale e ha scoperto che indossava un collare antipulci, rendendosi conto che si trattava di un cane domestico e non di un coyote.

Le autorità hanno poi rintracciato il proprietario del cane, Kirk Rumford di Northbridge, che ha spiegato che il cane era un husky di nome Odin e aveva meno di un anno. Rumford ha dichiarato che avrebbero potuto essere utilizzati metodi non letali e che il suo cane non assomiglia affatto a un coyote.

