Un orso è stato sorpreso rovistare in un cassonetto mentre esplorava un quartiere di Pasadena, in California. Le riprese catturate da ABC7 Los Angeles hanno anche mostrato l’animale camminare di fronte alle proprietà della zona. L’emittente ABC7 ha riferito che l’orso, in precedenza, era stato avvistato nei pressi di una scuola nel corso della giornata.

