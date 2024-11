Foto dall'archivio

I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello delle associazioni ambientaliste

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha detto no all’abbattimento dei 469 cervi disposto con delibera di Giunta regionale in Abruzzo, in provincia dell’Aquila al di fuori delle aree protette.

I giudici di secondo grado hanno accolto l’appello delle associazioni ambientaliste che si sono opposte fermamente al provvedimento. “Abbiamo Vinto”, è stato il primo commento di Filomena Ricci, delegato Wwf Abruzzo alla notizia della decisione del Consiglio di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata