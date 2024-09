Fa parte delle cosiddette ‘Southern Resident Killer Whales’, specie a rischio estinzione

Le immagini riprese dal drone dai ricercatori mostrano un cucciolo di orca, di una specie in via di estinzione, che nuota nell’Oceano Pacifico. Il nuovo arrivato porta speranza alle cosiddette ‘Southern Resident Killer Whales’, che da anni lottano per aumentare il loro numero. Tra i vari problemi che affliggono questa specie c’è anche il declino della loro principale fonte di cibo: il salmone Chinook. Secondo il Center for Whale Research, i cuccioli hanno anche un alto tasso di mortalità, causato dalle tossine presenti nel latte materno.

