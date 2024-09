Questi animali, solitamente, sopravvivono dai 25 ai 30 anni in natura

Sheba, che si ritiene sia la foca grigia più anziana tra quelle affidate all’uomo, compie 50 anni. Sheba venne salvata da cucciola su una spiaggia della Cornovaglia nel settembre 1974 e ora vive al Cornish Seal Sanctuary di Gweek, in Inghilterra. L’animale aveva una ferita alla testa e una brutta infezione agli occhi che le causarono la perdita della vista. Le foche, in genere, sopravvivono dai 25 ai 30 anni in natura, ma alcuni esemplari femminili, in cattività, possono vivere fino a 40 anni.

