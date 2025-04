Parte da Alessandria l'iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe

Foto di cuccioli di cane sui cartoni della pizza: è l’idea di Barbarossa Bistrot, un locale di Alessandria, in Piemonte. Le immagini ritraggono cani che sono in cerca di casa per essere adottati.

“Il sabato è sempre una festa… sia a tavola che a casa! Le nostre pizze d’asporto portano con sé una sorpresa speciale: le storie di dolci amici a quattro zampe in cerca di casa. Ma se preferisci gustarla qui, prenota il tuo tavolo chiamando lo 0131 265213 e vieni a trovarci” scrive in un post su Facebook il Bistrot.