La cucciola Toni è nata il 3 giugno

Una nuova cucciola di ippopotamo pigmeo ha fatto il suo debutto allo zoo di Berlino giovedì 15 agosto. Il giorno prima le era stato dato il nome Toni, ispirato alla stella del calcio tedesco Antonio Rüdiger, scelto tra oltre 20.000 proposte. Il baby ippopotamo, nato il 3 giugno scorso, ha fatto il suo ingresso nel suo recinto assieme alla madre Debbie, davanti agli occhi dei numerosi visitatori. Lo zoo ha cercato suggerimenti per il nome della cucciola e così sui social media Toni è diventata subito molto popolare. “Volevamo un nome breve e conciso che funzionasse bene anche al di fuori di Berlino”, ha dichiarato la struttura in un comunicato. Rüdiger, nativo di Berlino e giocatore del Real Madrid e della nazionale tedesca, ha accettato di fare da padrino all’animale o, come ha detto lo zoo, il suo “allenatore”. Gli ippopotami pigmei sono una specie in via di estinzione e in Costa d’Avorio, Guinea, Liberia e Sierra Leone ne rimangono meno di 2.500 adulti, ha dichiarato lo zoo. In Nigeria sono già estinti e rischiano una grave perdita di habitat a causa del disboscamento delle foreste dell’Africa occidentale per l’estrazione mineraria e l’agricoltura.

