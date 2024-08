La fragranza è delicata e ben tollerata dagli animali tuttavia non tutti i medici sono d'accordo sull'uso

La casa di moda Dolce e Gabbana ha lanciato un nuovo profumo senza alcool per cani chiamato “Fefé”, in onore del barboncino di Domenico Dolce. Costa 99 euro ed è stato certificato idoneo all’uso animale perché segue il protocollo italiano “Safe Pet Cosmetics”, progettato per garantire un grado di sicurezza dei prodotti cosmetici per animali, paragonabile a quello richiesto per gli esseri umani. Il 100% dei proprietari di cani consultati dall’azienda concorda sul fatto che la fragranza è delicata e ben tollerata dai loro animali, e i veterinari approvano il prodotto, secondo la pagina del sito ufficiale dedicata a “Fefé”.

Tuttavia, non tutti i medici sono d’accordo sull’uso dei profumi per i cani, in quanto potrebbero interferire con il loro senso dell’olfatto e coprire i cattivi odori che potrebbero essere sintomo di malattie. “I cani si riconoscono dagli odori, riconoscono una persona da un odore”, ha detto Federico Coccía, medico veterinario a Roma e dottore di ricerca dell’Università di Teramo. “Quando il cane arriva, ti vede, scodinzola, ma prima ti annusa e poi ti riconosce perché sei memorizzato in uno dei suoi ‘cassetti degli odori’. Pertanto, questo mondo di odori non va cambiato”.

Anche rendersi conto di una patologia in corso può essere problematico, se gli odori naturali dei cani vengono coperti. “L’odore completa in qualche modo la mia diagnosi”, ha detto Coccía. La redazione di Associated Press ha contattato l’ufficio stampa di D&G per un commento sulle dichiarazioni del veterinario, l’ufficio ha risposto alla richiesta dell’AP ma, al momento, senza rilasciare dichiarazioni.

