La specie è in pericolo: solo 3000 gli esemplari al mondo

Un puledro di zebra di Grevy, specie in pericolo, è nato in uno zoo vicino a Chicago. Il maschio di 75 chili, ancora senza nome, è nato il 27 luglio presso il Brookfield Zoo a Brookfield, nello Stato dell’Illinois. La popolazione attuale di zebre di Grévy ammonta a poco più di 3.000 esemplari, in calo rispetto alla popolazione globale di circa 15.000 esemplari alla fine degli anni ’70. La gestazione media è di poco più di 13 mesi e mezzo. Un puledro può stare in piedi entro 15 minuti dalla nascita e può camminare e correre entro la prima ora.

