I guardiani del parco a tema dove vivono hanno regalato loro una torta di bambù e dei giocattoli

Due amati cuccioli di panda gigante della Corea del Sud hanno festeggiato il loro primo compleanno con giocattoli e dolcetti. Rui Bao e Hui Bao sono nati nel parco a tema ‘Everland’, vicino a Seoul, nel luglio 2023, primi panda gemelli del Paese. Per festeggiare il primo anno di vita, i guardiani hanno organizzato una festa e hanno regalato loro una torta di bambù e dei giocattoli. Un gruppo preselezionato di fan è stato invitato a partecipare ai festeggiamenti per Rui e Hui. I cuccioli sono nati da mamma Ai Bao e papà Le Bao, arrivati dalla Cina nel 2016 con un contratto di affitto di 15 anni. La Cina invia i panda all’estero in segno di amicizia, ma mantiene la proprietà degli animali e dei loro cuccioli. Nel 2020, la coppia di panda ha dato alla luce il loro primo cucciolo, Fu Bao, che è tornato in Cina ad aprile. La popolarità di Fu sui social media e online ha attirato milioni di visitatori a ‘Everland’.

