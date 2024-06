Gli animali sono stati sorpresi mentre si aggiravano tra gli ombrelloni di un lido

Un branco di daini passeggia sulle spiagge del litorale romagnolo. Il video, realizzato da un bagnante e diventato virale sul web, è stato ripreso sulla spiaggia del Lido delle Nazioni a Comacchio, in provincia di Ferrara. Le immagini mostrano gli animali muoversi tra gli ombrelloni e le sdraio per poi gettarsi in acqua e correre all’impazzata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata