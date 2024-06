Tra gli elefanti si tratta di un evento eccezionale

Un’elefantessa ha dato alla luce due cuccioli in un raro parto gemellare, in Thailandia, in un campo nell’antica capitale di Ayutthaya, una popolare destinazione turistica a 80 chilometri a nord di Bangkok. Le nascite di elefanti gemelli sono rare e quelle di gemelli misti lo sono ancora di più.

L’Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal, che ospita i neonati, ha dichiarato che si tratta di una prima volta per la provincia, mentre un comunicato del governo thailandese ha affermato che si tratta della terza coppia di elefanti al mondo.

I custodi del campo di elefanti, chiamati mahout, si aspettavano di aiutare a far nascere un cucciolo, ma sono rimasti sotto shock quando un secondo piccolo è uscito dal grembo della madre 18 minuti dopo. I custodi hanno dovuto agire rapidamente per evitare che la madre, spaventata, ferisse accidentalmente la sua nuova figlia. Uno dei mahout si è rotto una gamba quando si è messo tra la madre e la sua prole per evitare la tragedia.

