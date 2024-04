Le piogge provocano disagi: gli animali sui tetti nel giardino zoologico privato

(LaPresse) Le forti piogge hanno provocato allagamenti nella zona di Mosca e in uno zoo privato della capitale, ‘The Pride Land Lion Park’, alcuni leoni sono stati messi al sicuro sui tetti degli edifici della struttura. Lo zoo di Mosca si è offerto per fornire assistenza nel caso i leoni debbano essere trasferiti in un posto più sicuro.

