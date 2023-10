È morto il 21 ottobre, nella sua casa nel villaggio portoghese di Conqueiros, il cane più vecchio del mondo. Si chiamava Bobi e ha esalato il suo ultimo respiro all’età di 31 anni e 165 giorni. A darne l’annuncio, secondo quanto riporta il sito di Guinness World Records, la veterinaria Karen Becker, che ha avuto modo di visitare Bobi in diverse occasioni. “Ieri sera, questo dolce ragazzo ha guadagnato le sue ali. Nonostante sia vissuto più di tutti i cani della storia, i suoi 11.478 giorni sulla Terra non saranno mai abbastanza per coloro che lo hanno amato. Buona fortuna, Bobi… hai insegnato al mondo tutto ciò che dovevi insegnare”.

Il record

Bobi ha ottenuto il record di longevità canina lo scorso 2 febbraio. È stato registrato nel 1992 presso il servizio medico veterinario del comune di Leiria, in Portogallo, e la sua età era stata verificata anche sulla banca dati Siac sugli animali domestici. Alla festa organizzata per il suo 31esimo compleanno erano stati in centinaia a partecipare.

