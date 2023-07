Erano finiti in un pozzetti. Sono stati liberati in un torrente

Una famiglia di sei anatroccoli finiti in un pozzetto sono stati salvati dai vigili del fuoco e liberati in un torrente. È accaduto sabato sera vicino al palasport di Belluno poco prima delle 20, dopo la richiesta arrivata da parte dei carabinieri a loro volta allertati da alcuni cittadini. Gli anatroccoli finiti nel pozzetto sono stati recuperati dai componenti della squadra, i quali constatato il loro buono stato, sentito il veterinario, hanno liberato i pulcini in un tratto d’acqua tranquillo del vicino torrente Ardo. La mamma degli anatroccoli è volata più volta sopra i soccorritori.

