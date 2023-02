Grande come una pallina di ping pong, il piccolo mammifero è originario dell'Africa sudoccidentale e del deserto del Namib

Lo zoo di Vienna ha annunciato martedì la nascita di due toporagni elefante dalle orecchie rotonde. I cuccioli hanno le dimensioni di una pallina da ping-pong e pesano solo 10 grammi ciascuno. “I piccoli sono nati probabilmente alla fine di gennaio”, dice la custode degli animali Kristina Stanschitz, “ma quanto tempo abbiano esattamente non possiamo nemmeno dirlo perché stanno trascorrendo i primi 10-14 giorni all’interno del nido”. In poche settimane avranno raggiunto le stesse dimensioni dei genitori. Perciò i visitatori dovranno essere veloci se vorranno vederli nelle loro dimensioni attuali. Sebbene i toporagni assomiglino ai topi e vengano spesso scambiati per essi, sono una specie a sé stante, spiega Stanschitz: “I loro parenti più stretti sono in realtà gli elefanti e le mucche marine”. I toporagni sono originari dell’Africa sudoccidentale e del deserto del Namib, dove costruiscono i loro sentieri e li tengono sempre puliti, in modo da poter fuggire meglio dai predatori. Ogni volta che i guardiani dello zoo vengono ad annaffiare le piante nel loro recinto allo zoo di Vienna, i toporagni si disperdono per riparare rapidamente i danni alle loro stradine.

