Si tratta del Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

In Australia c’è un programma di aiuti per le vittime di violenza domestica e anche per i loro animali. A promuoverlo è il Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un ente di beneficienza che si occupa del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Molte persone vittime di violenza domestica, quando sono costrette fuggire e abbandonare la propria abitazione, spesso non possono portare con sé i loro animali. Cani, gatti, conigli, criceti e tante altre specie vengono così accolti in strutture apposite dove possono sentirsi al sicuro, in attesa di ricongiungersi con i propri padroni. “Molti dicono di sentirsi sollevati sapendo che c’è questo programma. Hanno una preoccupazione in meno quando si tratta di pianificare la fuga e scappare da una situazione di violenza”, racconta Louise Rowe della RSPCA WA.

