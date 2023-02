I molluschi non si vedevano in simile quantità dal 1994

Un branco di farfalle marine ha invaso le acque del Mar Morto in Israele. Una tale moltitudine di molluschi non era presente dal 1994 nell’area, fanno sapere le autorità e non è chiaro a cosa sia dovuta la loro presenza così vicino alla costa. Le farfalle marine non sono pericolose per l’uomo e hanno deliziato i sub che affollano il Mar Morto colorando di rosso le acque cristalline del lago salato.

