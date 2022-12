Successo per il Christmas Party cinofilo benefico

Grande successo per il 26esimo Bulldog Day del CABI (Club Amatori del Bulldog Inglese), che domenica a Torino ha radunato 200 bulldog inglesi in versione “Bulli-Natale” da ogni parte del Piemonte e della Penisola, accompagnati da oltre 400 appassionati della razza di tutte le età, partiti per raggiungere il “Christmas Party” cinofilo benefico. Presenti negli spazi di Edit – Torino anche gli amici dell’associazione EBRI – English Bulldog Rescue Italia, che hanno raccolto fondi a favore dei bulli meno fortunati, e il team di WWF Torino, che ha presentato le proprie iniziative a favore di tutti gli animali.

“Non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi dell’ottima riuscita di questo bellissimo raduno – spiega Matteo Gavioli, fondatore del CABI – La gratificazione più grande è proprio la possibilità di conoscere tantissime persone che hanno percorso centinaia di chilometri per vivere una giornata insieme. Tutti accomunati da un’unica passione: quella per il bulldog inglese, un cane magnifico”.

I partecipanti hanno preso parte anche ad attività cinofile: gli esperti del centro D.U.C.A. Addestramento Cinofilo di Torino hanno allietato il pomeriggio dei partecipanti con prove “atletiche” e di “obbedienza” dei bulli, divulgazione poi sul comportamento del cane con l’intervento del medico veterinario torinese esperto in comportamento animale Diego Rendini di Petsmind.it, fino alla sfilata natalizia sul “white carpet” curata da Bullfit Fashion. A vegliare sulla salute dei quattro zampe presenti all’evento anche il personale veterinario qualificato della struttura BLUVET – Ospedale Veterinario Anubi di Moncalieri.

