L'animale era rimasto bloccato in un canalone di Carlentini

(LaPresse) Un toro è stato salvato da un elicottero e dal verricello dei vigili del fuoco in Sicilia: l’animale era rimasto bloccato in un canalone a Carlentini, nel siracusano. Il reparto volo di Catania ha imbracato il grosso bovino e lo ha trasportato in un luogo sicuro.

