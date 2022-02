L'animale catturato dalle telecamere in Siberia

(LaPresse) Se non fosse stato per una camera nascosta, l’unico indizio della presenza di un leopardo rarissimo in Siberia sarebbero state le sue impronte nella neve. Nessuno si sarebbe aspettato, infatti, di vedere l’animale così a est lungo la Transiberiana. Ma cinquant’anni dopo che la specie era scomparsa da quest’area, le telecamere hanno immortalato la sua presenza. Il leopardo dell’Estremo Oriente (Far Eastern Leopard) vive soprattutto nella zona del Leopard National Park, a 40 chilometri di distanza dal luogo della scoperta di questi giorni. A catturare la sua immagine sono state una fototrappola del fotografo wildlife Igor Metelsky e alcune telecamere posizionate dal Wwf Russia.

