L'animale ha seminato il panico in alcuni quartieri residenziali di Sapporo

(LaPresse) A Sapporo, in Giappone, le forze speciali hanno sparato ad un orso che si aggirava in alcune zone residenziali della città. L ‘ufficio comunale ha annunciato su Twitter di aver “sterminato” l’animale che destava preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini. L’orso, infatti, aveva aggredito alcune persone, rimaste seriamente ferite.

Gli orsi bruni vivono nelle foreste di Hokkaido, ma gli esperti affermano che sono stati avvistati sempre più spesso nelle aree abitate in cerca di cibo, soprattutto durante l’estate.

