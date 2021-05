I piccoli roditori non hanno nemmeno un mese di vita

(LaPresse) Tre cuccioli di capibara esplorano per la prima volta il loro recinto nello zoo di Berlino. I cuccioli, che non hanno nemmeno un mese di vita, trotterellano assieme a mamma Marly e papà Augustin. Nati il 19 aprile scorso i tre fratellini al momento sono grandi quanto un coniglio: il periodo di allattamento terminerà dopo appena due mesi, dopodiché diventeranno indipendenti dalla mamma. Sono i primi cuccioli di capibara nati in sei anni nel parco faunistico di Berlino.

