Le immagini sono diventate virali sui social

(LaPresse) Stanno facendo il giro del web delle immagini che arrivano da Winsted, piccolo centro nella contea di Litchfield, in Connecticut dove un’esemplare femmina di orso nero è stata immortalata mentre tentava di attraversare una strada statale con i suoi quattro cuccioli. Una situazione alquanto particolare che ha costretto la polizia stradale a bloccare il traffico in entrambe le direzioni. La scena è stata ripresa e postata sui social dove è diventata virale in breve tempo.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata