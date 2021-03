A pubblicarlo su Facebook il Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine

(LaPresse) Sta facendo il giro del web un video che ritrae un branco di delfini al largo delle Isole Eolie. “Super pod di stenelle oggi” ha scritto su Facebook il Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine, postando le immagini. Centinaia i like e i commenti al post di cittadini affascinati dagli animali marini. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

