Eruzione Etna, colonne di fumo e fiumi di lava

A Catania prosegue l’incredibile spettacolo naturale dell’Etna in eruzione. Fiumi di lava incandescente continuano a scorrere lungo le pendici del vulcano, mentre l’aeroporto locale ha annunciato la proroga del blocco delle partenze fino alle 2 di notte del 15 agosto. Le immagini aeree parlano da sole: il fumo denso e la cenere che stanno ostacolando i voli a Catania si alzano nel cielo per il settimo giorno consecutivo, viaggiando per decine di chilometri. L’intensa attività magmatica risulta evidente da come la lava ribolle e zampilla dai vari crateri del vulcano, illuminando la notte siciliana.